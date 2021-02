Morto Fausto Gresini, l’ex pilota aveva 60 anni: MotoGP in lutto (Di lunedì 22 febbraio 2021) . Il titolare del team omonimo era stato colpito nei mesi scorsi dal Covid Era uno dei volti più riconoscibili all’interno del paddock di MotoGP. Fausto Gresini era stato un grande pilota negli anni ’80, vincendo due titoli mondiali nella classe 125 (1985, 1987) e L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) . Il titolare del team omonimo era stato colpito nei mesi scorsi dal Covid Era uno dei volti più riconoscibili all’interno del paddock diera stato un grandenegli’80, vincendo due titoli mondiali nella classe 125 (1985, 1987) e L'articolo proviene da Inews.it.

