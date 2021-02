Milano - Il Comune riattiva l'area C (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Comune di Milano compie un parziale dietrofront nella gestione delle zone a traffico limitato. A pochi giorni dalla proroga dello spegnimento delle telecamere per le due aree che limitano la circolazione dei veicoli più inquinanti, Palazzo Marino ha deciso di riattivare l'area C a partire da mercoledì 24 febbraio. Nuovi orari. L'accensione avverrà, tuttavia, con una contestuale rimodulazione degli orari. Le telecamere non saranno riattivate alle 7.30 del mattino, come al solito, bensì alle 10, e saranno spente come sempre alle 19.30. Il nuovo orario, valido fino al 31 marzo, è stato motivato con l'obiettivo di "evitare il sovraccarico di passeggeri sulle linee di trasporto pubblico nella fascia oraria 8-9, ad oggi quella maggiormente sollecitata e a rischio di saturazione. La ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ildicompie un parziale dietrofront nella gestione delle zone a traffico limitato. A pochi giorni dalla proroga dello spegnimento delle telecamere per le due aree che limitano la circolazione dei veicoli più inquinanti, Palazzo Marino ha deciso dire l'C a partire da mercoledì 24 febbraio. Nuovi orari. L'accensione avverrà, tuttavia, con una contestuale rimodulazione degli orari. Le telecamere non sarannote alle 7.30 del mattino, come al solito, bensì alle 10, e saranno spente come sempre alle 19.30. Il nuovo orario, valido fino al 31 marzo, è stato motivato con l'obiettivo di "evitare il sovraccarico di passeggeri sulle linee di trasporto pubblico nella fascia oraria 8-9, ad oggi quella maggiormente sollecitata e a rischio di saturazione. La ...

matteosalvinimi : Mentre bisogna lavorare per aiutare famiglie e imprese, il Comune di Milano pensa di riattivare l’area C. Assurdo.… - fattoquotidiano : Lega, a processo i commercialisti per il caso del capannone. Regione e Comune di Milano parti offese - zazoomblog : Milano - Il Comune riattiva larea C - #Milano #Comune #riattiva #larea - Andrea0606061 : @trvlinJ @AndreaGiuricin A Milano ad esempio i ricavi da biglietto vanno al 100% al comune che ne decide anche il c… - dinoadduci : Milano - Il Comune riattiva l'area C -