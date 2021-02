Liguria, Toti: “O ci si fida di Arcuri oppure si cambia commissario” (Di lunedì 22 febbraio 2021) GENOVA – “La struttura commissariale di Arcuri è stata l’interfaccia principale delle Regioni: molte cose non hanno funzionato, molte non avrebbero funzionato al di là di Arcuri. L’importante è che si decida: o si dà fiducia o si cambia questa struttura commissariale”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ad ‘Agorà’ su Rai 3. “Non possiamo stare due mesi nel limbo con una struttura commissariale che ogni giorno viene, di fatto, delegittimata sui giornali, ma che continua a detenere tutte le leve di comando”, conclude il governatore. Leggi su dire (Di lunedì 22 febbraio 2021) GENOVA – “La struttura commissariale di Arcuri è stata l’interfaccia principale delle Regioni: molte cose non hanno funzionato, molte non avrebbero funzionato al di là di Arcuri. L’importante è che si decida: o si dà fiducia o si cambia questa struttura commissariale”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ad ‘Agorà’ su Rai 3. “Non possiamo stare due mesi nel limbo con una struttura commissariale che ogni giorno viene, di fatto, delegittimata sui giornali, ma che continua a detenere tutte le leve di comando”, conclude il governatore.

