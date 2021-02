Licenziamento per giusta causa per dipendenti in smart working (Di lunedì 22 febbraio 2021) Da qualche anno i datori di lavoro possono licenziare per giusta causa dipendenti scorretti e inadempienti purché la motivazione sia effettiva e provata in modo incontestabile.La legge consente infatti di licenziare un dipendente che ha in qualche modo violato il contratto di lavoro o ha dimostrato un comportamento deplorevole nei confronti dell’azienda mancando di rispettare scadenze e di raggiungere obiettivi concordati.Con il diffondersi dello smart working per via dei problemi legati alla pandemia, nell’ultimo anno si sono registrati diversi casi di dipendenti scorretti nei confronti della propria azienda. Come agire in queste circostanze? Quando procedere con un Licenziamento per giusta causa Il Licenziamento per ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 febbraio 2021) Da qualche anno i datori di lavoro possono licenziare perscorretti e inadempienti purché la motivazione sia effettiva e provata in modo incontestabile.La legge consente infatti di licenziare un dipendente che ha in qualche modo violato il contratto di lavoro o ha dimostrato un comportamento deplorevole nei confronti dell’azienda mancando di rispettare scadenze e di raggiungere obiettivi concordati.Con il diffondersi delloper via dei problemi legati alla pandemia, nell’ultimo anno si sono registrati diversi casi discorretti nei confronti della propria azienda. Come agire in queste circostanze? Quando procedere con unperIlper ...

