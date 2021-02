Lazio-Bayern Monaco, Inzaghi: “Proveremo a giocarcela con la nostra umiltà” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Lazio-Bayern Monaco, Inzaghi in conferenza stampa: “Sto lavorando sui punti di forza dei miei ragazzi”. FORMELLO (ROMA) – Vigilia di Lazio-Bayern Monaco per Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste ha presentato la delicata sfida di Champions League, in programma alle 21 di martedì 23 febbraio. Lazio-Bayern Monaco, la conferenza stampa di Simone Inzaghi In conferenza stampa Simone Inzaghi ha presentato tutte le insidie di questa sfida: “Per noi è il coronamento di un lavoro di cinque anni. Proveremo a giocarcela con spensieratezza e con la solita umiltà per portare a casa un risultato positivo – le parole del ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 22 febbraio 2021)in conferenza stampa: “Sto lavorando sui punti di forza dei miei ragazzi”. FORMELLO (ROMA) – Vigilia diper Simone. Il tecnico biancoceleste ha presentato la delicata sfida di Champions League, in programma alle 21 di martedì 23 febbraio., la conferenza stampa di SimoneIn conferenza stampa Simoneha presentato tutte le insidie di questa sfida: “Per noi è il coronamento di un lavoro di cinque anni.con spensieratezza e con la solitaper portare a casa un risultato positivo – le parole del ...

