La "Malapena" degli stranieri irregolari: per l'avvocato Veglio i Cpr sono "atti di apartheid" (Di lunedì 22 febbraio 2021) Cosa diremmo se noi, o nostri cari, fossimo infilati in carcere per il semplice fatto di trovarci dove ci troviamo, senza aver commesso alcun reato? E se questo accade, se una pratica è legittima per ... Leggi su globalist (Di lunedì 22 febbraio 2021) Cosa diremmo se noi, o nostri cari, fossimo infilati in carcere per il semplice fatto di trovarci dove ci troviamo, senza aver commesso alcun reato? E se questo accade, se una pratica è legittima per ...

teaoctober : @VanGF_ Una persona non sono gli italiani, personalmente non mi interessano i reality degli altri paesi, a malapena… - benedettafabb : se a malapena so come ti chiami, mi spieghi per cosa mi aggiungi alla lista degli amici stretti? - FedericoScal : Questo Derby è tra i più importanti degli ultimi 10 anni, eppure non sento praticamente alcuna tensione e a malapen… - atty1978 : @GiorgiaMeloni Che a livello culturale, di conoscenze e capacità con Mario Draghi e con molti altri potrebbe a mala… - Marilen97832318 : RT @danoris2110: Visto e considerato che Renzi è un buffone per il 98% degli aventi diritto di voto, i suoi potrebbero anche provare a pren… -