Juventus - Crotone, le probabili formazioni: scelte quasi obbligate per Pirlo, Stroppa punta su Messias e Ounas per il colpaccio. (Di lunedì 22 febbraio 2021) Toccherà a Juventus e Crotone chiudere la quarta di ritorno in serie A nel posticipo del lunedì all'Allianz Stadium di Torino. Fari puntati soprattutto sui bianconeri, che con una vittoria ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Toccherà achiudere la quarta di ritorno in serie A nel posticipo del lunedì all'Allianz Stadium di Torino. Fariti soprattutto sui bianconeri, che con una vittoria ...

juventusfc : Inizia la diretta con Mister @Pirlo_Official! LIVE on @JuventusTv: - forumJuventus : Pirlo pre #JuveCrotone: 'Dybala ancora out, Morata spero possa fare uno spezzone. McKennie e Kulusevski stringerann… - juventusfc : Focus ?? @FcCrotoneOff Stats & Facts sui nostri avversari di domani! ?? - serieAnews_com : ?? La certezza di #DiLivio: 'Se la #Juve esce dalla #Champions, #Pirlo va via' - AdriJuve64 : JUVENTUS CROTONE: l'11 provato da PIRLO -