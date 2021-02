Idex 2021 | negli Emirati è tutto un altro show in Difesa

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Abu Dhabi – Chi l’avrebbe mai detto, ma alla fine i cancelli die Navdexsi sono aperti ad Abu Dhabi, arricchendo l’appuntamento mediorientale più prestigioso nell’industria dellae Sicurezza di un valore pionieristico, in un mondo non ancora al riparo dal Covid-19. I big del settore, tra cui i campioni italiani Leonardo, Fincantieri, Elettronica, Iveco e le numerose aziende che fanno capo all’Aiad, si sono dati appuntamento nella capitale degliArabi, in una prima mondiale per la modalità ibrida, vale a dire on line e in presenza, e in un ambiente “blindato” a prova di virus. Dal test Pcr negativo da esibire ad ogni ingresso, agli innumerevoli scanner termici e nebulizzatori disinfettanti, nulla è stato tralasciato nei 35mila metri quadri dell’esposizione, a cui si aggiungono le acque di ...

Le forze armate degli Emirati Arabi Uniti hanno siglato contratti di difesa per 5 miliardi di dirham emiratini (1,36 miliardi di dollari). La società russa Rosoboronexport e la giordana Jadara hanno concordato di aprire la produzione su licenza di missili anticarro guidati. HALCON, a regional leader in the production and supply of precision-guided weapons, today unveils its HALCON AntiShip-250 (HAS-250) cruise missile at the International Defence and Exhibition Conference.