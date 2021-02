Gattuso a un passo dall’esonero: “Giovedì l’ultima” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Napoli, all’indomani della sconfitta contro l’Atalanta, l’ennesima stagionale, avrebbe preso una decisione sul futuro di Gattuso Fiducia a tempo per Rino Gattuso. L’esonero, al momento, è stato scongiurato, ma la situazione potrebbe cambiare in caso di eliminazione dall’Europa League. Giovedì il ritorno dell’andata dei sedicesimi di finale allo stadio Maradona. Si ripartirà dal risultato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Napoli, all’indomani della sconfitta contro l’Atalanta, l’ennesima stagionale, avrebbe preso una decisione sul futuro diFiducia a tempo per Rino. L’esonero, al momento, è stato scongiurato, ma la situazione potrebbe cambiare in caso di eliminazione dall’Europa League.il ritorno dell’andata dei sedicesimi di finale allo stadio Maradona. Si ripartirà dal risultato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

