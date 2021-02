Fausto Gresini è morto per covid, aveva 60 anni (Di lunedì 22 febbraio 2021) E’ morto Fausto Gresini. Il team manager ed ex pilota del Motomondiale, è deceduto a 60 anni per le conseguenze del covid. Gresini, vincitore in carriera di 2 titoli iridati nella classe 125, era ricoverato da settimane. Le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni, come aveva evidenziato il comunicato diffuso dal team lo scorso 18 febbraio. “Dopo una lunga battaglia contro il covid, Gresini ci ha lasciato a 60 anni. È stato uno dei migliori talenti motociclistici italiani di sempre: prima ha vinto due Mondiali come pilota nella 125 (stagioni 1985 e 1987), poi ha continuato a vincere titoli come team manager con la sua squadra Gresini Racing. In pista -si legge sul sito di Sky Sport- era ... Leggi su funweek (Di lunedì 22 febbraio 2021) E’. Il team manager ed ex pilota del Motomondiale, è deceduto a 60per le conseguenze del, vincitore in carriera di 2 titoli iridati nella classe 125, era ricoverato da settimane. Le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni, comeevidenziato il comunicato diffuso dal team lo scorso 18 febbraio. “Dopo una lunga battaglia contro ilci ha lasciato a 60. È stato uno dei migliori talenti motociclistici italiani di sempre: prima ha vinto due Mondiali come pilota nella 125 (stagioni 1985 e 1987), poi ha continuato a vincere titoli come team manager con la sua squadraRacing. In pista -si legge sul sito di Sky Sport- era ...

