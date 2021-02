Fausto Gresini continua a lottare: smentita la dipartita del due volte campione del mondo in 125 (Di martedì 23 febbraio 2021) In serata si era diffusa la più drammatica delle notizie, che Fausto Gresini – volte campione nel mondo della 125 (1985 e 1987) – s’era dovuto arrendere al virus che ha messo in ginocchio il mondo ormai da un anno. In realtà è poi arrivata la smentita, attraverso le parole del figlio (“Il mio grande babbo sta molto male, ma il suo giorno non sarà oggi”) e il tweet del suo team – di cui scriveremo di seguito: Despite the news currently circulating, Fausto is still with us, albeit in extremely critical conditions — Nonostante le notizie in circolazione, attualmente Fausto è ancora tra noi, seppur in condizioni critiche. — Gresini Racing (@GresiniRacing) February 22, ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 23 febbraio 2021) In serata si era diffusa la più drammatica delle notizie, cheneldella 125 (1985 e 1987) – s’era dovuto arrendere al virus che ha messo in ginocchio ilormai da un anno. In realtà è poi arrivata la, attraverso le parole del figlio (“Il mio grande babbo sta molto male, ma il suo giorno non sarà oggi”) e il tweet del suo team – di cui scriveremo di seguito: Despite the news currently circulating,is still with us, albeit in extremely critical conditions — Nonostante le notizie in circolazione, attualmenteè ancora tra noi, seppur in condizioni critiche. —Racing (@Racing) February 22, ...

fanpage : La famiglia #Gresini smentisce la notizia della morte di Fausto. - Adnkronos : 'Fausto #Gresini in condizioni critiche, non è morto' - rtl1025 : ?? L'ex campione del mondo di motociclismo Fausto #Gresini è morto oggi a Bologna, a causa di complicazioni legate a… - F1RaiContext : Vi chiedo scusa per lo sfogo, ma come voi, mi sento incredibilmente allibito, preso in giro da chi dovrebbe informa… - xxmarkdark : Per fortuna Fausto #Gresini è vivo, ogni tanto verificatele le notizie, questo non è giornalismo è sciacallagio. #MotoGP -