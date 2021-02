Fabio Fazio sta male? Fan disperati | “Mi devo operare | non ci sarò”

fanpage : Le parole di #BillGates ospite di Fabio Fazio a #CTCF - chetempochefa : 'Qui dico ufficialmente, mi faccio un po’ di nemici, che oggi come oggi Fabio Fazio è e rimane il più bravo.' Maur… - Adnkronos : #BillGates ospite di #FabioFazio a '#Chetempochefa' - homoeopathicus : RT @fanpage: Le parole di #BillGates ospite di Fabio Fazio a #CTCF - solomicky : RT @fanpage: Le parole di #BillGates ospite di Fabio Fazio a #CTCF -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Fazio

Il conduttore deve sottoporsi a un intervento chirurgico. Il talk di Rai 3 non andrà in onda domenica 28 febbraio ...' Sono entusiasta di Joe Biden '. Parola del fondatore di Microsoft Bill Gates , ospite dia Che Tempo Che Fa , su Rai3, dopo 17 anni dall'ultima volta, per un'intervista in esclusiva per la tv italiana a pochi giorni dall'uscita del suo attesissimo libro Clima. Come evitare un ...Fabio Fazio sta male? L'annuncio in diretta tv a Che Tempo Che Fa spiazza tutti: il conduttore si deve operare. Le conseguenze.Dopo Barack Obama, Fabio Fazio centra un altro grande appuntamento: in collegamento arriva Bill Gates, che parla di pandemia e clima. Duro attacco ...