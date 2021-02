Fabio Fazio annuncia lo stop di Che Tempo Che Fa | “Mi devo operare”

Leggi su tpi

(Di lunedì 22 febbraio 2021) CheChe Fa sospeso: ecco perché non va in onda Domenica 28 febbraio non va in onda su Rai 3 CheChe Fa. Adre lodella trasmissione tv è lo stesso conduttore. Il giornalista ha spiegato che la sospensione è dovuta al fatto che deve sottoporsi ad un’operazione chirurgica. “Noi la prossima settimana non ci vediamo. Incidenti del mestiere…fare un piccolo intervento che non mi consentirà di parlare per qualche giorno”, hatoai telespettatori di CheChe Fa nella puntata di domenica 21 febbraio. “Appena possibile saremo di nuovo qua”, ha rassicurato. “Noi non ci vediamo la settimana prossima,...