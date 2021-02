Diplomatico appassionato e uomo di pace | questo era Luca Attanasio Iacovacci | corpo d' élite dell' Arma

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Lombardo di Saronno, 43 anni, in diplomazia nel 2004, a Kinshasa dal 2017. Aveva ricevuto con la moglie il premio Nassirya per laper l'impegno nelle missioni umanitarie. Lascia tre figlie. L'...

Magda_mavi : RT @EPalazzotto: Con la morte di Luca Attanasio perdiamo un diplomatico competente e appassionato, un costruttore di pace. È un giorno molt… - PatBern61 : RT @EPalazzotto: Con la morte di Luca Attanasio perdiamo un diplomatico competente e appassionato, un costruttore di pace. È un giorno molt… - Tina_Olivadoti : RT @EPalazzotto: Con la morte di Luca Attanasio perdiamo un diplomatico competente e appassionato, un costruttore di pace. È un giorno molt… - gabriella_salm : RT @EPalazzotto: Con la morte di Luca Attanasio perdiamo un diplomatico competente e appassionato, un costruttore di pace. È un giorno molt… - PadovanicNicola : RT @EPalazzotto: Con la morte di Luca Attanasio perdiamo un diplomatico competente e appassionato, un costruttore di pace. È un giorno molt… -

Lombardo di Saronno, 43 anni, in diplomazia nel 2004, a Kinshasa dal 2017. Aveva ricevuto con la moglie il premio Nassirya per la pace per l'impegno nelle missioni umanitarie. Lascia tre figlie. L'...di Africa, sposato, tre figlie, da tre anni e mezzo a Kinshasa dove era impegnato per ... Ilitaliano è caduto in un'imboscata tesa da miliziani armati a mezzi del World Food ...L'Ambasciatore e già Ministro degli Esteri Giulio Terzi di Sant'Agata ricorda l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, 43 anni, ucciso in un attentato nella Repubblica Democratica del Congo ...