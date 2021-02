Come sta Osimhen e quante partite dovrà saltare per essere pronto

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Un periodo per nulla facile quello che stanno vivendo il Napoli e mister Gennaro Gattuso. La questione infortuni continua a perseguitare gli azzurri, che tra l’altro stanno facendo i conti anche con diverse sconfitte, oltre che all’eliminazione in Coppa Italia. Ciò che ora conta più di tutto in assoluto è la ripresa di Victor. Nei minuti finali del match di ieri sera contro l’Atalanta (terminato 4-2 per la Dea), l’attaccante nigeriano, a seguito di uno scontro di gioco con un giocatore avversario, è caduto malamente sul terreno, battendo forte la testa. Per alcuni minuti il 22enne è rimasto incosciente, generando paura ed apprensione sui volti di tutti i presenti. Per fortuna,ha ripreso conoscenza in ambulanza, ma è stato opportuno trasportarlo all’ospedale per sottoporlo ad una tac. Gli esami hanno dato esito negativo ed ...