Come corrono le varianti: ecco le 25 provincie più a rischio (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alessandro Imperiali Secondo uno studio realizzato da Alberto Gerli, in ben 25 provincie italiane stanno aumentando i contagi causati dalle varianti del covid Sono esattamente 25 le provincie italiane sotto attenta osservazione. Si tratta dei territori in cui si è registrato un importante aumento dei contagi a causa dalla diffusione delle nuove varianti. Brescia, Bergamo e Monza sono ancora nella cosiddetta fase primaria mentre Milano, Varese e Cremona sono già nel secondo periodo ovvero nella "fase di crescita". "Alcuni aumenti dei contagi, anche del 10-20% rispetto a due settimane fa, possono essere legati al lungo periodo di "zona gialla" ma in Lombardia abbiamo avuto un aumento generalizzato del 30%, con "salti" anche del 40, sempre rispetto a due settimane fa. In questo aumento, dunque, c'è ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alessandro Imperiali Secondo uno studio realizzato da Alberto Gerli, in ben 25italiane stanno aumentando i contagi causati dalledel covid Sono esattamente 25 leitaliane sotto attenta osservazione. Si tratta dei territori in cui si è registrato un importante aumento dei contagi a causa dalla diffusione delle nuove. Brescia, Bergamo e Monza sono ancora nella cosiddetta fase primaria mentre Milano, Varese e Cremona sono già nel secondo periodo ovvero nella "fase di crescita". "Alcuni aumenti dei contagi, anche del 10-20% rispetto a due settimane fa, possono essere legati al lungo periodo di "zona gialla" ma in Lombardia abbiamo avuto un aumento generalizzato del 30%, con "salti" anche del 40, sempre rispetto a due settimane fa. In questo aumento, dunque, c'è ...

BigioDiego : @juanito1897 Perché i nostri preparatori sono degli incompetenti ... guardate là premier come corrono - Italy1Dr : Una (eleganza) è ciò che ogni popolo deve avere in se stesso. La maggior parte delle persone in tutto il mondo e an… - Napoleone_III : @MercurioPsi @blogesquilino Ce l’avevi detto :)) qui c’è il limite a 30km/h ma non lo rispettano ne #bus ne #tram.… - SignorLollo : @_SimoTarantino Guarda come corrono i nostri quando superiamo la metà campo e come si muovono i loro... poi capisci… - daruna_9 : Vedo le milanese, vedo le romane, vedo l'Atalanta. Pochi infortuni, giocano sempre gli stessi, mettono intensità da… -

Ultime Notizie dalla rete : Come corrono Vaccino covid - 19: nessuna priorità per i malati psichiatrici - ... meno spazio è stato dato ai rischi che i pazienti psichiatrici corrono in caso di contagio. ... Ma come documentato già in diversi studi, in questi pazienti i tassi di obesità , ipertensione , diabete e ...

Ferrari 488 Pista Spider: ecco l'ultima creazione di Tailor Made Troviamo inoltre una livrea in Nero Setoso con un paio di strisce da corsa che corrono lungo la ... La Ferrari 488 Pista Spider è stata presentata ufficialmente nel 2018 come la 50ª decappottabile di ...

Come corrono le varianti: ecco le 25 provincie più a rischio il Giornale San Rossore, vince il cavallo proletario Il premio Barbaricina a Mr Gualano, portacolori di una piccola scuderia. I risultati di tutte le altre corse in programma ...

... meno spazio è stato dato ai rischi che i pazienti psichiatriciin caso di contagio. ... Madocumentato già in diversi studi, in questi pazienti i tassi di obesità , ipertensione , diabete e ...Troviamo inoltre una livrea in Nero Setoso con un paio di strisce da corsa chelungo la ... La Ferrari 488 Pista Spider è stata presentata ufficialmente nel 2018la 50ª decappottabile di ...Il premio Barbaricina a Mr Gualano, portacolori di una piccola scuderia. I risultati di tutte le altre corse in programma ...