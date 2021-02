Chi era Luca Attanasio (Di lunedì 22 febbraio 2021) L'ambasciatore italiano ucciso oggi nella Repubblica Democratica del Congo aveva 43 anni, ed era uno dei più giovani al mondo ad avere un rango diplomatico così importante Leggi su ilpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) L'ambasciatore italiano ucciso oggi nella Repubblica Democratica del Congo aveva 43 anni, ed era uno dei più giovani al mondo ad avere un rango diplomatico così importante

