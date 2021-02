Cagliari | Leonardo Semplici è arrivato in città | addio a Di Francesco

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Cambio imminente in casacon Tommaso Giulini che ha praticamente scelto di voltare pagina nella guida tecnica del club. Eusebio Dinon sarà più il timoniere della squadra rossoblù che, attualmente, è risucchiata nella lotta salvezza e dista cinque punti dall’ultimo posto disponibile per restare in Serie A. Secondo quanto documentato da tuttomercatoweb attraverso un video,. Sarà lui, quindi, il prossimo tecnico dei sardi. Obiettivo: tornare alla vittoria smarrita da troppo tempo cercando di conquistare la permanenza in massima serie. Altra brutta esperienza per l’ex mister di Roma e Sampdoria: è il terzo esonero di fila per l’abruzzese che portò i giallorossi in semifinale di Champions League. Seguici su Metropolitan ...

Atterrato a Elmas attorno alle 10.20 senza parlare, Leonardo Semplici. A lui il compito di una difficile sa ...All'arrivo in aeroporto pochissimi tifosi e i giornalisti che hanno chiesto invano un breve commento al nuovo allenatore rossoblù Semplici.