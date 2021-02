Baghdad | 2 razzi su Zona Verde | non colpita l' ambasciata Usa

franco04329368 : RT @jimmomo: Nuove provocazioni iraniane: colpita da razzi l'ambasciata Usa a Baghdad dalle milizie sciite filo-iraniane e Khamanei minacci… - Ultron65 : RT @agenzia_nova: #Breaking #Iraq: esplosioni si sono verificate nella Zona verde di #Baghdad dove ha sede l’ambasciata #Usa https://t.… - missypippi : RT @jimmomo: Nuove provocazioni iraniane: colpita da razzi l'ambasciata Usa a Baghdad dalle milizie sciite filo-iraniane e Khamanei minacci… - Ultron65 : RT @agambella: #Iraq Almeno 3 razzi sono esplosi pochi minuti fa nella zona verde delle ambasciate di Baghdad. - PAOLAGOSTINI : RT @_DAGOSPIA_: DIES IRAQ! L'AMBASCIATA DEGLI STATI UNITI IN IRAQ A BAGHDAD È STATA COLPITA DA RAZZI -

Ultime Notizie dalla rete : Baghdad razzi

L'ambasciata degli Stati Uniti in Iraq è stata colpiti da tiri di. Lo riferiscono fonti di sicurezza. . 22 febbraio 2021Sono almeno due iche hanno colpito la Zona Verde di, l area fortificata che ospita le ambasciate straniere e gli uffici del governo. Lo riferisce una nota dell esercito iracheno, confermando che non ci ...BAGHDAD, 22 FEB - L'ambasciata degli Stati Uniti in Iraq è stata colpiti da tiri di razzi. Lo riferiscono fonti di sicurezza. (ANSA).Nuovo attacco contro l'ambasciata degli Stati Uniti in Iraq che è stata colpita da tiri di razzi. Lo riferiscono fonti di sicurezza. Sarebbero almeno tre i razzi lanciati di ...