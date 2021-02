Al di là del colpo alla testa e della paura | Osimhen non è in grado di giocare

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 22 febbraio 2021) L’infortunio finale di Victorha tenuto tutti col fiato sospeso. È caduto malamente, ha battuto laa terra ed è successo quel sappiamo. Ha perso conoscenza, la corsa in ospedale, l’amnesia. Adesso dovrà rimanere a riposo per un bel po’, con questi infortuni non si scherza. Quindi siamo tutti vicini all’attaccante nigeriano e gli auguriamo di riprendersi al più presto. Non possiamo, però, non analizzare la prestazione di ieri sera di, così come non possiamo esimerci dal tracciare un primo bilancio dell’ultimo mese dell’africano. Reduce da in brutto infortuniospè rientrato lo scorso 24 gennaio a Verona. Venne buttato in campo da Gattuso, sulla spintadisperazione, ein 29 minuti toccò la miseria di ...