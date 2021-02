Addio a Fausto Gresini, una vita dedicata alle moto (Di martedì 23 febbraio 2021) Fausto Gresini non ce l’ha fatta. Prima pilota di talento e bravura, poi apprezzato scopritore di talenti in motoGP e nelle classi inferiori con il team che porta il suo nome. Il coronavirus si porta via anche un altro dei protagonisti del motomondiale, ad appena 60 anni e con tanto ancora da dare ai suoi piloti. Nel 2022 la sua squadra tornerà nella classe regina e lo farà nel suo nome, purtroppo senza chi ha contribuito tantissimo a questo sport negli ultimi decenni. Gresini era tra i volti più noti della motoGP, apprezzato da tutti gli appassionati per la schiettezza, per il carattere forte da romagnolo doc di Imola e per la competenza e la passione. Il Covid-19 lo ha costretto improvvisamente a lasciare casa sua alla vigilia di Natale per finire in un reparto di terapia intensiva ... Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021)non ce l’ha fatta. Prima pilota di talento e bravura, poi apprezzato scopritore di talenti inGP e nelle classi inferiori con il team che porta il suo nome. Il coronavirus si porta via anche un altro dei protagonisti delmondiale, ad appena 60 anni e con tanto ancora da dare ai suoi piloti. Nel 2022 la sua squadra tornerà nella classe regina e lo farà nel suo nome, purtroppo senza chi ha contribuito tantissimo a questo sport negli ultimi decenni.era tra i volti più noti dellaGP, apprezzato da tutti gli appassionati per la schiettezza, per il carattere forte da romagnolo doc di Imola e per la competenza e la passione. Il Covid-19 lo ha costretto improvvisamente a lasciare casa sua alla vigilia di Natale per finire in un reparto di terapia intensiva ...

