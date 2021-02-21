Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2021 ore 16:30 (Di domenica 21 febbraio 2021) Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2021 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI TRA VIA ISACCO NEWTON E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN USCITA; QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA A24, TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; PER CHI VIAGGIA SULL’AURELIA TRAFFICO INTENSO TRA PALIDORO E TORRIMPIETRA VERSO Roma; INFINE TRAFFICO SOSTENUTO SULLA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI; RICORDIAMO IL BLOCCO ECOLOGICO A Roma, PER LA GIORNATA DI OGGI 21 FEBBRAIO. DIVIETO DI CIRCOLazioNE DUNQUE FINO ALLE 20,30 PER AUTO A BENZINA E DIESEL EURO 0-1-2 E PER MOTO ... Leggi su romadailynews
romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2021 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2021 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2021 ore 13:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2021 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2021 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma
Viabilità Roma Regione Lazio del 21 - 02 - 2021 ore 15:30VIABILITÀ DEL 21 FEBBRAIO 2021 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO ... RICORDIAMO IL BLOCCO ECOLOGICO A ROMA, PER LA GIORNATA DI OGGI 21 FEBBRAIO. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ...
Il Lazio zona gialla: assalto al litorale da Ostia e Fiumiucino in una domenica 'primaverile'L'afflusso di veicoli in uscita dalla via Aurelia (verso Fregene) e dall'autostrada Roma - ... dalle 8 alle 19, per il controllo sul rispetto delle misure anti Covid e per la viabilità.
A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico Corriere della Sera
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