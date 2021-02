Truffa mascherine cinesi? Dubbi sulla loro efficacia (Di domenica 21 febbraio 2021) Salgono i Dubbi in Italia in merito all’efficacia delle mascherine cinesi che non sarebbero realmente utili contro l’espandersi del virus. GettyImages-mascherineIn Italia ci sono attualmente in circolazione circa 50 milioni di mascherine che proteggono meno di quanto dovrebbero. La Truffa arriva direttamente dalla Cina, che ha venduto al nostro Paese mascherine spacciandole come Ffp2, ma che in realtà filtrano solo il 32%. La vendita e la Truffa GettyImages-mascherineLa segnalazione arriva da un importatore di Roma. Quest’ultimo, stava controllando il certificato di conformità in merito ad una consegna di 300mila mascherine cinesi del tipo Ffp2 e 250mila invece modello ... Leggi su kronic (Di domenica 21 febbraio 2021) Salgono iin Italia in merito all’delleche non sarebbero realmente utili contro l’espandersi del virus. GettyImages-In Italia ci sono attualmente in circolazione circa 50 milioni diche proteggono meno di quanto dovrebbero. Laarriva direttamente dalla Cina, che ha venduto al nostro Paesespacciandole come Ffp2, ma che in realtà filtrano solo il 32%. La vendita e laGettyImages-La segnalazione arriva da un importatore di Roma. Quest’ultimo, stava controllando il certificato di conformità in merito ad una consegna di 300miladel tipo Ffp2 e 250mila invece modello ...

