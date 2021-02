Tommaso Zorzi, arriva la consacrazione: “Conduttore di X Factor” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tommaso Zorzi è quasi giunto al termine della sua esperienza del GF Vip ed è pronto per la consacrazione, i fan lo vogliono ad X Factor Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@TommasoZorzi) Attualmente, l’amatissimo XFactor è orfano di Conduttore e Twitter esprime la propria preferenza: Tommaso Zorzi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021)è quasi giunto al termine della sua esperienza del GF Vip ed è pronto per la, i fan lo vogliono ad XVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Attualmente, l’amatissimo Xè orfano die Twitter esprime la propria preferenza:L'articolo proviene da Inews.it.

