Prada Cup, vince Luna Rossa: Team Uk battuto 7-1 (Di domenica 21 febbraio 2021) Luna Rossa conquista la Prada Cup e si aggiudica la finale di America's Cup dopo 21 anni. Al Team italiano sono bastate quattro giornate di regate per avere la meglio del Team Ineos Uk, battuto con un netto 7-1. Per l'Italia sarà la terza volta a contendersi la Vecchia Brocca.In precedenza era già accaduto nel 1992 (Moro di Venezia) e poi nel 2000 ancora con Luna Rossa. Ad Auckland, l'AC75 di Patrizio Bertelli domina anche gara 7 e 8 mostrandosi nettamente superiore a Britannia, che nel round robin l'aveva sempre battuta. La prima regata è un dominio assoluto di Luna Rossa, che taglia il traguardo con 1'45'' di vantaggio. Nella seconda c'è più pathos a causa di una penalità inflitta agli italiani per partenza ...

