NFL – I prospetti del draft 2021 | #3 Ja’Marr Chase

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 21 febbraio 2021) Tra i wide receivers pronti a entrare nella National Football League, con il, il migliore sembra essere. Molti esperti, infatti, lo valutano come il numero uno nel suo ruolo, all’interno della classe del, classificandolo davanti ai due ricevitori di Alabama Jaylen Waddle e il vincitore dell’Heisman Trophy 2020 DeVonta Smith. Nonostanteabbia optato per non disputare la stagione 2020, dunque, rimane il più quotato per essere il primo wide receiver chiamato al prossimo. Chi è? Dopo aver giocato nella squadra del liceo Archbishop Rumme di Metairie, una cittadina dei sobborghi di New Orleans,sceglie di restare in Louisiana e ...