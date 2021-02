Lopalco | spostare il richiamo a dodici settimane | “abolire le assurde distinzioni fra i vari vaccini” L' epidemiologo assessore regionale della Puglia

(Di domenica 21 febbraio 2021) Scrive Pier Luigialla SaluteRegione: PIÙ VACCINO PER TUTTI No, non è uno slogan da Cetto Laqualunque. E’ esattamente il cambio di passo che serve subito per cambiare il corsopandemia. E poiché per ricevere piùda chi li produce ci vorrà tempo non ci resta che usare meglio quelli che abbiamo (o avremo il prossimo mese) nei nostri frigoriferi. Come fare? Semplice, con sole due mosse, a parità di dosi ricevute, potremo vaccinare più persone: 1.lefra i. Sono tutti buoni, possono tutti essere usati per tutte le categorie e tutte le età. La restrizione del vaccino AstraZeneca assurdamente imposta da AIFA, nonostante ...

Scrive Pier Luigi, assessore alla Salute della Regione Puglia: PIU' VACCINO PER TUTTI No, non è uno slogan da Cetto Laqualunque. E' esattamente il cambio di passo che serve subito per cambiare il corso della ...'Il presidente ci ha chiesto di fare proposte - conferma- sicuramente bisognerà ...dei vaccini Pfizer e Moderna (questi ultimi saranno somministrati agli anziani che non si potranno...Sarebbero queste le intenzioni del governo sulla rimodulazione del piano vaccinale anche per superare i rallentamenti accumulati in queste settimane per i tagli delle forniture e la minaccia dei nuovi ...ROMA – La parola d’ordine è vaccinare di più per battere le varianti che mantengono alti i numeri del contagio. Il modello è quello inglese, e dunque ora l’ipotesi è non perdere tempo prezioso e usare ...