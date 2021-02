I Måneskin nella serata dei duetti a Sanremo 2021 con Manuel Agnelli: un grande onore (Di domenica 21 febbraio 2021) Sono stati annunciati ieri in modo ufficiale, i duetti che ascolteremo nella terza serata del festival di Sanremo 2021. Il 4 marzo sarà la grande sera della musica d’autore. E ascolteremo tutti e 26 gli artisti che hanno scelto dei brani che hanno fatto la storia della musica italiana. I Måneskin, in gara nella categoria CAMPIONI al 71° Festival di Sanremo con il brano “Zitti e Buoni”, si esibiranno nella serata di giovedì 4 marzo dedicata alla CANZONE D’AUTORE proponendo una cover di “Amandoti” dei CCCP, insieme a Manuel Agnelli, cantautore, musicista, produttore discografico, autore, conosciuto soprattutto come fondatore e frontman degli Afterhours la più importante ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 21 febbraio 2021) Sono stati annunciati ieri in modo ufficiale, iche ascolteremoterzadel festival di. Il 4 marzo sarà lasera della musica d’autore. E ascolteremo tutti e 26 gli artisti che hanno scelto dei brani che hanno fatto la storia della musica italiana. I, in garacategoria CAMPIONI al 71° Festival dicon il brano “Zitti e Buoni”, si esibirannodi giovedì 4 marzo dedicata alla CANZONE D’AUTORE proponendo una cover di “Amandoti” dei CCCP, insieme a, cantautore, musicista, produttore discografico, autore, conosciuto soprattutto come fondatore e frontman degli Afterhours la più importante ...

Ultime Notizie dalla rete : Måneskin nella Sanremo, ecco tutti i duetti della 3° serata: omaggi a Battisti, Rino Gaetano, Dalla e Tenco La media tra le percentuali di voto ottenute dagli Artisti durante la serata e quelle ottenute dalle canzoni /Artisti in competizione nella sezione Campioni nelle serate precedenti determiner una ...

Festival Sanremo 2021, ecco le coppie di cantanti nella serata dedica alle Cover Ecco le coppie di artisti che saliranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo nella serata dei duetti in programma giovedì 4 marzo. Non tutti i 26 artisti in gara nella sezione 'Campioni' hanno scelto di essere accompagnati da un altro cantante. Aiello canta Gianna (Rino Gaetano) con Vegas Jones Annalisa canta La musica è finita (Ornella Vanoni) Arisa canta ...

'Cattive stelle': Francesca Michielin feat Vasco Brondi