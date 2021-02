Etna, il cratere di Sud Est erutta ancora: è la quarta volta in quattro giorni (Di domenica 21 febbraio 2021) A partire dalla 22 della scorsa serata, un nuovo evento parossistico è in corso sull'Etna con fontana di lava pulsante dal cratere di Sud - Est: è il quarto episodio in quattro giorni. Una colata ... Leggi su cataniatoday (Di domenica 21 febbraio 2021) A partire dalla 22 della scorsa serata, un nuovo evento parossistico è in corso sull'con fontana di lava pulsante daldi Sud - Est: è il quarto episodio in. Una colata ...

