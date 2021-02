Daydreamer anticipazioni giovedì 25 febbraio 2021 | Can e Sanem è ancora amore?

(Di domenica 21 febbraio 2021) Can è tornato ad Istanbul e ha sconvolto nuovamente la vita di, infatti nella puntata didi25, la giovane scrittrice ha una conversazione con Leyla, sua sorella, con la quale parla del comportamento freddo e distaccato che ha avuto Can quando si sono trovati uno di fronte all’altra. Nel frattempo il Divit è in compagnia di suo fratello Emre ed esterna a lui la stessa lamentela della Aydin. Entrambi avrebbero voluto abbracciarsi, ma non ne hanno avuto il coraggio. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…dal 22 al 26, Can esi incontrano dopo un anno Gli episodi della soap turca di questa settimana mostrano quello che ...

infoitcultura : Daydreamer anticipazioni dal 22 al 26 febbraio 2021 - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni: SANEM sarà molto delusa da CAN, ecco perché - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni turche: bancarotta per i Divit - livAnnaRita : RT @Elena04506712: E si parla sempre di te #CanYaman - Claudia26832848 : RT @Elena04506712: E si parla sempre di te #CanYaman -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer anticipazioni

ComingSoon.it

- Le Ali del Sogno, news: Can non ricorda nulla dei suoi ultimi due anni Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alledella soap, sapete che Can e Sanem avranno l'...Remide e Aziz scoprono che la nuova proprietaria della Fikri Harika è Sanem. Il padre di Can finge un malessere e la scrittrice lo ospita a casa sua. Can apprende da Nihat che Sanem è finita in ...Rimide lascia a Can un pacchetto dicendogli che la sua scrittrice preferita ha pubblicato un nuovo libro Parte la seconda stagione della soap turca di Can Yaman e Demet Özdemir su Canale 5. Allo stess ...Nelle puntate 22-26 febbraio di DayDreamer, Huma chiede a Yigit di continuare a fingere la sua invalidità per conquistare Sanem Aydin.