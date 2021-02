Contagi, in Lombardia il maggior incremento L’epidemiologo: «Ondata ancora in corso» (Di domenica 21 febbraio 2021) Sabato 20 febbraio 3.019 nuovi positivi, 186 nella Bergamasca: la Lombardia si conferma la regione con il maggiore aumento di casi di coronavirus in 24 ore. L’epidemiologo Carlo La Vecchia: «L’Ondata è ancora in corso. Zona arancione per tutti? Meglio microaree rosse». Leggi su ecodibergamo (Di domenica 21 febbraio 2021) Sabato 20 febbraio 3.019 nuovi positivi, 186 nella Bergamasca: lasi conferma la regione con ile aumento di casi di coronavirus in 24 ore.Carlo La Vecchia: «L’in. Zona arancione per tutti? Meglio microaree rosse».

