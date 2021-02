Con Biden non si russa (Lega avvisata). Parla Ian Lesser (Gmf) (Di domenica 21 febbraio 2021) “Dobbiamo fare i conti con la minaccia russa”. Nel suo primo intervento di fronte ai leader europei alla Conferenza di Monaco Joe Biden ha dato un anticipo della virata che la politica estera americana ha imboccato nei confronti del Cremlino. Dopo quattro anni di appeasement e una gestione dei rapporti diplomatici marchiata dalle vicende politiche ed elettorali intorno alla figura di Donald Trump, “America is back”, ha annunciato il nuovo presidente. A dispetto delle apparenze, non sarà facile trovare un punto di incontro sulla nuova linea di policy con la Germania di Angela Merkel e la Francia di Emmanuel Macron, spiega a Formiche.net Ian Lesser, vicepresidente e direttore esecutivo del German Marshall Fund. Partiamo da un bilancio dell’esordio europeo di Biden. Il suo discorso ha rispettato in pieno i pronostici. ... Leggi su formiche (Di domenica 21 febbraio 2021) “Dobbiamo fare i conti con la minaccia”. Nel suo primo intervento di fronte ai leader europei alla Conferenza di Monaco Joeha dato un anticipo della virata che la politica estera americana ha imboccato nei confronti del Cremlino. Dopo quattro anni di appeasement e una gestione dei rapporti diplomatici marchiata dalle vicende politiche ed elettorali intorno alla figura di Donald Trump, “America is back”, ha annunciato il nuovo presidente. A dispetto delle apparenze, non sarà facile trovare un punto di incontro sulla nuova linea di policy con la Germania di Angela Merkel e la Francia di Emmanuel Macron, spiega a Formiche.net Ian, vicepresidente e direttore esecutivo del German Marshall Fund. Partiamo da un bilancio dell’esordio europeo di. Il suo discorso ha rispettato in pieno i pronostici. ...

