Campionati Italiani Indoor, argento e record personale per Federica Curiazzi nei 3000 metri (Di domenica 21 febbraio 2021) Appuntamento con il titolo nazionale rimandato per Federica Curiazzi (Atletica Bergamo 1959), protagonista della prima giornata dei Campionati Italiani Indoor. La 28enne di Barzana ha infatti colto la medaglia d’argento nei 3000 metri marcia preceduta soltanto da Valentina Trapletti (Esercito) Nonostante la distanza poco congeniale, la portacolori dell’Atletica Bergamo 1959 ha tagliato il traguardo marchigiano in 13’32”85 limando di venti secondi il proprio primato personale. Discorso simile per Hassane Fofana che è salito sul secondo gradino del podio nei 60 metri ostacoli. Reduce da un inizio di stagione in salita, il rappresentante delle Fiamme Oro Padova ha sfiorato il successo nella prova veloce terminando la ... Leggi su bergamonews (Di domenica 21 febbraio 2021) Appuntamento con il titolo nazionale rimandato per(Atletica Bergamo 1959), protagonista della prima giornata dei. La 28enne di Barzana ha infatti colto la medaglia d’neimarcia preceduta soltanto da Valentina Trapletti (Esercito) Nonostante la distanza poco congeniale, la portacolori dell’Atletica Bergamo 1959 ha tagliato il traguardo marchigiano in 13’32”85 limando di venti secondi il proprio primato. Discorso simile per Hassane Fofana che è salito sul secondo gradino del podio nei 60ostacoli. Reduce da un inizio di stagione in salita, il rappresentante delle Fiamme Oro Padova ha sfiorato il successo nella prova veloce terminando la ...

infoitsport : Atletica, Campionati Italiani Indoor: Larissa Iapichino da favola, Alessia Trost 1.92, bene Arese - zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani Indoor in DIRETTA: Tamberi e Fabbri vogliono stupire - #Atletica #Campionati… - ilreventino : La piscina comunale di Lamezia protagonista della Prova tempi qualifica per i Campionati italiani di categoria su b… - FlaShBloGLive : Ancona, Campionati Italiani Assoluti Indoor 2021 - sabato mattina - Atletica Italiana - MomentidiSport : Clamoroso Record Italiano di #LarissaIapichino ai Campionati Italiani assoluti indoor in corso di svolgimento ad An… -

Ultime Notizie dalla rete : Campionati Italiani Atletica, Marta Morara bronzo ai campionati italiani assoluti indoor di salto in alto Oggi, ai campionati italiani assoluti indoor di Ancona, medaglia di bronzo per Marta Morara . L'imolese classe '99, tesserata per l'Icel Lugo, ha conquistato il terzo gradino del podio, ex aequo con Maria ...

Assoluti, Sabbatini - Mandusic oro. Simonelli record DIRETTA TV SU RAISPORT, STREAMING ATLETICA TV - I Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona di sabato 20 e domenica 21 febbraio saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport+HD in questi orari: ...

LIVE Atletica, Campionati Italiani Indoor in DIRETTA: Tamberi e Fabbri vogliono stupire OA Sport Atletica, Larissa Iapichino da estasi! Eguaglia mamma Fiona May: record italiano e primato mondiale U20! Ai Campionati Italiani indoor ha strabiliato con il nuovo primato nazionale assoluto nel salto in lungo. Un 6,91 metri eccezionale, che le permette di eguagliare il record di mamma Fiona May ...

Assoluti: che duello Cairoli vs Dester BOTTA E RISPOSTA - Simone Cairoli vs Dario Dester. Il testa a testa tra i migliori interpreti azzurri delle multiple si accende già nei 60 metri che inaugurano la giornata: 7.00 per il trentunenne por ...

Oggi, aiassoluti indoor di Ancona, medaglia di bronzo per Marta Morara . L'imolese classe '99, tesserata per l'Icel Lugo, ha conquistato il terzo gradino del podio, ex aequo con Maria ...DIRETTA TV SU RAISPORT, STREAMING ATLETICA TV - IAssoluti indoor di Ancona di sabato 20 e domenica 21 febbraio saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport+HD in questi orari: ...Ai Campionati Italiani indoor ha strabiliato con il nuovo primato nazionale assoluto nel salto in lungo. Un 6,91 metri eccezionale, che le permette di eguagliare il record di mamma Fiona May ...BOTTA E RISPOSTA - Simone Cairoli vs Dario Dester. Il testa a testa tra i migliori interpreti azzurri delle multiple si accende già nei 60 metri che inaugurano la giornata: 7.00 per il trentunenne por ...