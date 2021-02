Barbara D’Urso saluta tutti, non la vedremo più in quello studio (Di domenica 21 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La conduttrice televisiva Barbara D’Urso ha annunciato un cambiamento improvviso e davvero radicale, che la coinvolgerà personalmente. A quanto pare Barbara D’Urso ha comunicato una novità che la riguarderà molto da vicino e che porterà ad un cambiamento davvero radicale. La D’Urso ormai da moltissimi anni è diventata uno dei volti di punta di Mediaset, Leggi su youmovies (Di domenica 21 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La conduttrice televisivaha annunciato un cambiamento improvviso e davvero radicale, che la coinvolgerà personalmente. A quanto pareha comunicato una novità che la riguarderà molto da vicino e che porterà ad un cambiamento davvero radicale. Laormai da moltissimi anni è diventata uno dei volti di punta di Mediaset,

QueenOrlandoS : RT @matuttobene_: GAIA STA PREPARANDO UNA SORPRESA PER TOMMY RACCOGLIENDO TUTTE LE DINAMICHE ESTERNE DAL GF FACENDOLO DIVENTARE UN DRINKING… - waldauseyes : RT @matuttobene_: GAIA STA PREPARANDO UNA SORPRESA PER TOMMY RACCOGLIENDO TUTTE LE DINAMICHE ESTERNE DAL GF FACENDOLO DIVENTARE UN DRINKING… - endlesslyfeds : RT @matuttobene_: GAIA STA PREPARANDO UNA SORPRESA PER TOMMY RACCOGLIENDO TUTTE LE DINAMICHE ESTERNE DAL GF FACENDOLO DIVENTARE UN DRINKING… - RestiAmabili : RT @Zziagenio78: Assurdo che dopo un anno non siamo ancora riusciti a sconfiggere il virus nonostante il tutorial di Barbara D'Urso su come… - bepino19 : RT @Zziagenio78: Assurdo che dopo un anno non siamo ancora riusciti a sconfiggere il virus nonostante il tutorial di Barbara D'Urso su come… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero