«AstraZeneca, troppi sollevano dubbi» L’infettivologo: ma non è di serie B (Di domenica 21 febbraio 2021) Enrico Bombana chiarisce: «Non ci sono stati rifiuti plateali qui da noi. È efficace e per le forme gravi funziona come Pfizer e Moderna». Leggi su ecodibergamo (Di domenica 21 febbraio 2021) Enrico Bombana chiarisce: «Non ci sono stati rifiuti plateali qui da noi. È efficace e per le forme gravi funziona come Pfizer e Moderna».

Notiziedi_it : Vaccini in Lombardia, Gori: «In troppi rifiutano le dosi di AstraZeneca. Ma non sono di serie B» - parsival3791 : Molti in Europa non vogliono il vaccino AstraZeneca, troppi effetti collaterali.... - Notiziedi_it : Vaccini in Lombardia, Gori: «In troppi rifiutano le dosi di AstraZeneca. Ma non sono di serie B» - Ilariamiarellim : @NosapaiD Mi sono vaccinata oggi ma astrazeneca. Sento troppi colleghi che non lo faranno, ma forse non farebbero n… - iMoliere : Scommetto 10 euro che lui ha fatto Pfizer. Fa te Ve lo Voi Astrazeneca -