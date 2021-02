Zona arancione in tutta Italia: l’ipotesi dal 25 febbraio (Di sabato 20 febbraio 2021) Oggi la riunione dei governatori delle regioni Italiane per presentare una proposta unitaria in vista del 25 febbraio, giorno in cui scade il divieto di spostamento tra le regioni. PIERO CRUCIATTI/AFP via Getty ImagesAlle 17 di oggi, 20 febbraio, i governatori delle regioni si sono riuniti in un vertice per suggerire un’azione unitaria al nuovo Governo Draghi che surclassi la strategia dei colori, rivelatasi fallimentare visto l’aumento della curva dei contagi, in modo da consentire una omogeneizzazione su tutto il territorio nazionale. Leggi anche -> Ecco come sarà la Maturità 2021: l’annuncio del ministro dell’Istruzione Italia Zona arancione: la proposta dei governatori Gli ultimi bollettini rilasciati, che hanno fatto finire in Zona ... Leggi su ck12 (Di sabato 20 febbraio 2021) Oggi la riunione dei governatori delle regionine per presentare una proposta unitaria in vista del 25, giorno in cui scade il divieto di spostamento tra le regioni. PIERO CRUCIATTI/AFP via Getty ImagesAlle 17 di oggi, 20, i governatori delle regioni si sono riuniti in un vertice per suggerire un’azione unitaria al nuovo Governo Draghi che surclassi la strategia dei colori, rivelatasi fallimentare visto l’aumento della curva dei contagi, in modo da consentire una omogeneizzazione su tutto il territorio nazionale. Leggi anche -> Ecco come sarà la Maturità 2021: l’annuncio del ministro dell’Istruzione: la proposta dei governatori Gli ultimi bollettini rilasciati, che hanno fatto finire in...

