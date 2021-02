Una rete più resiliente e sostenibile: gli interventi di E-Distribuzione per Cortina 2021 (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - Anche l''energia' scende in pista ai Campionati del Mondo di Sci Alpino, in corso a Cortina fino al 21 febbraio, grazie all'impegno di E-Distribuzione attraverso iniziative e interventi per il territorio e la comunità nel segno della sostenibilità. La società, attiva in Italia nel settore della Distribuzione e misura di energia elettrica, in previsione dell'evento, ha potenziato le infrastrutture elettriche al servizio degli impianti e degli esercizi interessati. Obiettivo: la resilienza della rete. "In previsione dei Mondiali di sci è stata rivista la rete di Distribuzione dell'area e sono stati individuati dei lavori di potenziamento delle infrastrutture elettriche. In particolare, è stato potenziato l'impianto a 130mila volt della cabina ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - Anche l''energia' scende in pista ai Campionati del Mondo di Sci Alpino, in corso afino al 21 febbraio, grazie all'impegno di E-attraverso iniziative eper il territorio e la comunità nel segno della sostenibilità. La società, attiva in Italia nel settore dellae misura di energia elettrica, in previsione dell'evento, ha potenziato le infrastrutture elettriche al servizio degli impianti e degli esercizi interessati. Obiettivo: la resilienza della. "In previsione dei Mondiali di sci è stata rivista ladidell'area e sono stati individuati dei lavori di potenziamento delle infrastrutture elettriche. In particolare, è stato potenziato l'impianto a 130mila volt della cabina ...

myrtamerlino : Ci tengo a ringraziarvi per i bellissimi messaggi! Ma ho letto anche parole disgustose e sessiste. L’odio in rete,i… - riccardo_fra : Cdp ha acquisito una quota azionaria da quasi 1 MLD in Telecom. Da mesi lavoriamo alla creazione di una rete unica… - ESA_Italia : Per comunicare con la Terra, @NASAPersevere si avvarrà dell'aiuto dei veicoli spaziali in orbita attorno al Pianeta… - zazoomblog : Una rete più resiliente e sostenibile: gli interventi di E-Distribuzione per Cortina 2021 - #resiliente… - GomesVitoriac : @myrtamerlino @GiorgiaMeloni La rete é terreno di nessuno. Chiunque può sfogare le proprie frustrazioni senza dover… -

Ultime Notizie dalla rete : Una rete Fiction fra tradizione e cauta innovazione: ecco la forza di Rai1 ... e ha chiuso i suoi dodici episodi con una media di 6.159.000 spettatori, 24,6% di share. La serie ... La fiction di Rai1 continua a rispecchiarsi perfettamente nel pubblico di rete, fra tradizione e ...

Balotelli stende il Chievo tra le polemiche Il Monza ha vinto in trasferta contro il Chievo in una delle partite della 24esima giornata di Serie B: a decidere il match Mario Balotelli con una rete al 60 . Grazie a questo successo i brianzoli confermano il loro secondo posto, avvicinandosi all'Empoli capolista. I veronesi però si lamentano fortemente per alcune decisioni arbitrali. Nel ...

Una rete più resiliente e sostenibile: gli interventi di E-Distribuzione per Cortina 2021 Adnkronos Ferrari annuncia l'arrivo di una nuova super car Non sappiamo se il marchio del cavallino rampante utilizzerà il nome Ferrari 812 Versione Speciale per questa nuova versione, o se, al contrario, ricorrerà ad un altro nome molto più conosciuto da tut ...

Una rete più resiliente e sostenibile: gli interventi di E-Distribuzione per Cortina 2021 Obiettivo: la resilienza della Rete. "In previsione dei Mondiali di sci è stata rivista ... di due nuovi trasformatori AT/MT di potenza superiore (2x40 MVA), dotati di una tecnologia innovativa che ...

... e ha chiuso i suoi dodici episodi conmedia di 6.159.000 spettatori, 24,6% di share. La serie ... La fiction di Rai1 continua a rispecchiarsi perfettamente nel pubblico di, fra tradizione e ...Il Monza ha vinto in trasferta contro il Chievo indelle partite della 24esima giornata di Serie B: a decidere il match Mario Balotelli conal 60 . Grazie a questo successo i brianzoli confermano il loro secondo posto, avvicinandosi all'Empoli capolista. I veronesi però si lamentano fortemente per alcune decisioni arbitrali. Nel ...Non sappiamo se il marchio del cavallino rampante utilizzerà il nome Ferrari 812 Versione Speciale per questa nuova versione, o se, al contrario, ricorrerà ad un altro nome molto più conosciuto da tut ...Obiettivo: la resilienza della Rete. "In previsione dei Mondiali di sci è stata rivista ... di due nuovi trasformatori AT/MT di potenza superiore (2x40 MVA), dotati di una tecnologia innovativa che ...