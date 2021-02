Selfie con la moglie incinta prima di gettarla dal burrone per incassare l’assicurazione

(Di sabato 20 febbraio 2021) . Quello che all’inizio sembrava un terribile incidente in realtà, secondo gli inquirenti, era un omicidio premeditato da parte del marito. Per i pubblici ministeri turchi il 40enne avrebbe spinto lacon freddezza giù da una scogliera di oltre 300 metri con lo scopo diil premio delsulla sua vita che aveva stipulato in precedenza. Unsorridente con ladavanti a un bel panorama proprio sull’orlo di un precipizio dove pochi istanti dopo avrebbe spinto la stessa consorte per intascare, la terribile storia arriva dalla Turchia dove ora l’uomo, il 40enne Hakan Aysal, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di omicidio premeditato. I fatti risalgono al giugno di tre anni fa quando la donna, ...

Gabriele Rosana per 'il Messaggero' hakan aysal e la moglie semra 2 Prima lo scatto in posa, sorridenti e spensierati,alle spalle il panorama della Valle delle Farfalle, incontaminato angolo di paradiso sulla costa egea della Turchia dove si trovavano in ...