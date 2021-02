Renato Zero a C’è Posta Per Te, gli ospiti del 20 febbraio (Di sabato 20 febbraio 2021) Renato Zero a C’è Posta Per Te, super ospite della puntata di sabato 20 febbraio 2021. Nella settima puntata di C’è Posta Per Te, Maria De Filippi accoglie in studio un super ospite d’eccezione: il cantante italiano Renato Zero che negli ultimi mesi ha rilasciato ben 3 dischi di inediti per festeggiare i suoi 70 anni. Il progetto ZeroSettanta è ormai giunto al termine con ampio successo tra il pubblico e la critica. Renato Zero, restio agli impegni televisivi, torna su Canale 5 per Maria De Filippi e partecipa all’edizione 2021 di C’è Posta Per Te. Il People Show di Canale 5 mobilita anche Renato Zero che stasera sarà in prima serata con la conduttrice per una ... Leggi su optimagazine (Di sabato 20 febbraio 2021)a C’èPer Te, super ospite della puntata di sabato 202021. Nella settima puntata di C’èPer Te, Maria De Filippi accoglie in studio un super ospite d’eccezione: il cantante italianoche negli ultimi mesi ha rilasciato ben 3 dischi di inediti per festeggiare i suoi 70 anni. Il progettoSettanta è ormai giunto al termine con ampio successo tra il pubblico e la critica., restio agli impegni televisivi, torna su Canale 5 per Maria De Filippi e partecipa all’edizione 2021 di C’èPer Te. Il People Show di Canale 5 mobilita ancheche stasera sarà in prima serata con la conduttrice per una ...

bubinoblog : C'È POSTA PER TE: LACRIME E RISATE DA MARIA DE FILIPPI. OSPITI RENATO ZERO E STEFANO DE MARTINO - TancrediOmar : RT @EdoardoMecca1: @IostoconTarabas “Nightmare before Christmas”. Sia in lingua originale sia doppiato perché c’è un Renato Zero clamoroso. - Oekpetry : Renato Zero - Mentre aspetto che ritorni con testo - MikyS03 : @Alfo_signorini Renato zero e Stefano de Martino - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'C’è Posta per Te' di sabato 20 febbraio 2021 su Canale 5: ospiti Renato Zero e Stefano De Marti… -