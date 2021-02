Perché Luna Rossa ha perso gara-6? Ainslie cambia strategia, partenza decisiva. E la seconda poppa… (Di sabato 20 febbraio 2021) Luna Rossa è purtroppo inciampata per la prima volta nella Finale della Prada Cup ed è stata sconfitta da Ineos Uk nella gara-6. L’equipaggio italiano conclude la serie per 5-1 e si trova a due soli successi dalla conquista del trofeo, che vale l’accesso al match race contro Team New Zealand per l’assegnazione della America’s Cup. I ragazzi dello skipper Max Sirena conservano un buon vantaggio, ma devono stare attenti al tentativo di rientro dei britannici, apparsi più performanti nella seconda regata di giornata rispetto a quello che si era visto nelle precedenti uscite. Perché Luna Rossa ha perso gara-6? I motivi sono sostanziamente due. Ben Ainslie è riuscito a vincere la partenza, per la prima ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021)è purtroppo inciampata per la prima volta nella Finale della Prada Cup ed è stata sconfitta da Ineos Uk nella-6. L’equipaggio italiano conclude la serie per 5-1 e si trova a due soli successi dalla conquista del trofeo, che vale l’accesso al match race contro Team New Zealand per l’assegnazione della America’s Cup. I ragazzi dello skipper Max Sirena conservano un buon vantaggio, ma devono stare attenti al tentativo di rientro dei britannici, apparsi più performanti nellaregata di giornata rispetto a quello che si era visto nelle precedenti uscite.ha-6? I motivi sono sostanziamente due. Benè riuscito a vincere la, per la prima ...

