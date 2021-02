«No ai brevetti», i centri sociali protestano davanti alla Pfizer di Ascoli Piceno (Di domenica 21 febbraio 2021) Le regole del mercato non si possono rivedere, o quantomeno discutere, nemmeno durante una pandemia globale. Ieri mattina, di fronte alla sede di Ascoli Piceno della Pfizer, i centri sociali delle Marche si sono presentati per protestare contro le politiche della multinazionale principale produttrice mondiale di vaccini anti Covid. Tute bianche d’ordinanza, fumogeni e un lungo striscione: «Basta profitti sulla salute. Espropriamo i brevetti». La richiesta è financo banale, visti i tempi, ma sono pochissimi i paesi del mondo che … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 21 febbraio 2021) Le regole del mercato non si possono rivedere, o quantomeno discutere, nemmeno durante una pandemia globale. Ieri mattina, di frontesede didella, idelle Marche si sono presentati per protestare contro le politiche della multinazionale principale produttrice mondiale di vaccini anti Covid. Tute bianche d’ordinanza, fumogeni e un lungo striscione: «Basta profitti sulla salute. Espropriamo i». La richiesta è financo banale, visti i tempi, ma sono pochissimi i paesi del mondo che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

PicenoNews24 : Iniziativa dei centri sociali davanti allo stabilimento Pfizer: “Espropriamo i brevetti nelle pandemia” - tueetterin : RT @oiramdivito: I centri sociali delle Marche davanti alla sede di Ascoli della Pfizer per l'esproprio dei brevetti dei vaccini. https://t… - picenooggi : “Espropriamo i brevetti della pandemia”: i Centri Sociali protestano alla Pfizer di Ascoli - TizianaBarilla : RT @oiramdivito: I centri sociali delle Marche davanti alla sede di Ascoli della Pfizer per l'esproprio dei brevetti dei vaccini. https://t… - oiramdivito : I centri sociali delle Marche davanti alla sede di Ascoli della Pfizer per l'esproprio dei brevetti dei vaccini. -