È stata condannata la preside che aveva costretto alle dimissioni un'insegnante dopo la diffusione di sue foto private (Di sabato 20 febbraio 2021) Si sono conclusi con tre condanne e un'assoluzione i due processi relativi alla vicenda di una maestra della provincia di Torino che nel 2018 era stata costretta alle dimissioni dopo la diffusione, senza il suo consenso, di sue foto intime

