Covid, Salvini “Tutta Italia arancione? Basta annunci e allarmi” (Di sabato 20 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Zona arancione in Tutta Italia? Basta con gli annunci, gli allarmi e le paure preventive che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, se ci sono zone più a rischio si intervenga in modo rapido e circoscritto, si acceleri sul piano vaccinale ma non si getti nel panico l'intero Paese. Il diritto alla salute viene prima di tutto e rispettiamo le indicazioni della comunità scientifica, non le anticipazioni a mezzo stampa di lockdown ingiustificati e generalizzati”. Lo scrive su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Zonaincon gli, glie le paure preventive che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, se ci sono zone più a rischio si intervenga in modo rapido e circoscritto, si acceleri sul piano vaccinale ma non si getti nel panico l'intero Paese. Il diritto alla salute viene prima di tutto e rispettiamo le indicazioni della comunità scientifica, non le anticipazioni a mezzo stampa di lockdown ingiustificati e generalizzati”. Lo scrive su Facebook il leader della Lega Matteo.(ITALPRESS).

