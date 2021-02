Covid: Regione Lombardia invia sanitari in aiuto dell'Umbria (Di sabato 20 febbraio 2021) Milano, 20 feb. (Adnkronos) - Un contingente di 19 sanitari, di cui 7 medici anestesisti/rianimatori e uno pneumologo, e 11 infermieri delle Asst lombarde, partirà tra oggi e domani per prendere servizio nelle strutture sanitarie dell'Umbria particolarmente sotto pressione a causa dell'espansione del virus". Lo comunicano il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il vice presidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti. Il contingente sarà accompagnato da Guido Bertolaso, in qualità di consulente della presidente dell'Umbria Donatella Tesei per l'Emergenza Covid. "Nonostante il periodo di difficoltà - dichiarano presidente e vicepresidente - ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Milano, 20 feb. (Adnkronos) - Un contingente di 19, di cui 7 medici anestesisti/rianimatori e uno pneumologo, e 11 infermierie Asst lombarde, partirà tra oggi e domani per prendere servizio nelle struttureparticolarmente sotto pressione a causa'espansione del virus". Lo comunicano il presidente diAttilio Fontana e il vice presidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti. Il contingente sarà accompagnato da Guido Bertolaso, in qualità di consulentea presidenteDonatella Tesei per l'Emergenza. "Nonostante il periodo di difficoltà - dichiarano presidente e vicepresidente - ...

