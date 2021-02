Covid, focolaio in ospedale a Merate: chiuso un reparto (Di sabato 20 febbraio 2021) Merate (Lecco), 20 febbraio 2021 " reparto d 'ospedale chiuso per Covid . Il reparto di Medicina B dell'ospedale di Merate è stato chiuso perché è stato riscontrato un focolaio di epidemia tra i ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 20 febbraio 2021)(Lecco), 20 febbraio 2021 "d 'per. Ildi Medicina B dell'diè statoperché è stato riscontrato undi epidemia tra i ...

mante : Nel frattempo nel liceo di mia figlia il focolaio Covid si è esteso finora a 30 studenti 8 classi e 2 insegnanti.… - InterNapoli : Covid nella scuola di #Napoli, intera classe finisce in quarantena #CovidNapoli #LiceoTitoLucrezioCaro… - Rietilife : ++Focolaio covid nel carcere di Rieti: una decina di contagi++ - - margheq : ho appena detto al telefono ‘c’è un COVOLAIO’ che la mia mente ha coniato tra focolaio e covid #tuttobene - cvnyon_moon : @hazzalovesgucci QUOTISSIMO Io dovevo andare 3 settimane in Portogallo con la scuola ma jokes on me in Portogallo… -