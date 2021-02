Carlo Ancelotti si rivolge ai suoi tifosi su Twitter (Di sabato 20 febbraio 2021) Carlo Ancelotti ringrazia i suoi tifosi su Twitter. Mister Ancelotti li elogia per la loro pazienza, cosa che non c’è stata a Napoli. Il suo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 20 febbraio 2021)ringrazia isu. Misterli elogia per la loro pazienza, cosa che non c’è stata a Napoli. Il suo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

SanjogPokhrel : Italian Mafia of football aka Carlo Ancelotti ?? #LIVEVE #Merseyside - Billondo1 : @Alfiergt03 @JohnoFC19 @EFCMichael7 @Everton Carlo Ancelotti masterclass ?? - prehmuk : @MrAncelotti CARLO FANTASTICO CARLO MAGNIFICO OLE OLE ANCELOTTI ?????? - danarfebri : RT @LazioStats: Top 5 fastest managers to reach 100 wins in @SerieA: ???? Antonio Conte (145 matches) ???? Maurizio Sarri (169) ???? Fabio Capel… - alessiocrobu : RT @Zorochan_1: Ogni tanto penso a come abbia fatto Sir Carlo Ancelotti a volersi mischiare con quella feccia di Delaurentis e compagnia .… -