Ascolti basso profilo per GF VIP 5 e Cantante mascherato 2: venerdì moscio (Di sabato 20 febbraio 2021) Scoppiettante forse su Canale 5 in una movimentatissima puntata del Grande Fratello VIP 5; moscetto per Rai 1. Il venerdì sera non si infiamma e gli Ascolti della prima serata restano parecchio bassi. Nel testa a testa tra Grande Fratello VIP 5 e Il Cantante mascherato 2 per la serata del 19 febbraio 2021 gli Ascolti, per share, vanno a Canale 5 che supera l’ammiraglia Rai per 2 punti. Ma incassare la media del 17 % di share nonostante la media sia in salita rispetto alle precedenti puntate, non è certamente il massimo. La seconda edizione de Il Cantante mascherato, nonostante sia davvero molto difficile capire chi si nasconde dietro la maschera non convince. E il pubblico non premia lo show di Milly Carlucci che va avanti senza grandi numeri. venerdì ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 20 febbraio 2021) Scoppiettante forse su Canale 5 in una movimentatissima puntata del Grande Fratello VIP 5; moscetto per Rai 1. Ilsera non si infiamma e glidella prima serata restano parecchio bassi. Nel testa a testa tra Grande Fratello VIP 5 e Il2 per la serata del 19 febbraio 2021 gli, per share, vanno a Canale 5 che supera l’ammiraglia Rai per 2 punti. Ma incassare la media del 17 % di share nonostante la media sia in salita rispetto alle precedenti puntate, non è certamente il massimo. La seconda edizione de Il, nonostante sia davvero molto difficile capire chi si nasconde dietro la maschera non convince. E il pubblico non premia lo show di Milly Carlucci che va avanti senza grandi numeri....

