Una donna è stata uccisa nel suo negozio in pieno centro a Genova: si cerca l'ex (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un'altra vittima di violenza, un'altra orrenda storia. Clara Ceccarelli, di 69 anni, è stata uccisa a Genova all'interno del suo negozio. E' accaduto nel tardo pomeriggio in via Colombo, in pieno ... Leggi su globalist (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un'altra vittima di violenza, un'altra orrenda storia. Clara Ceccarelli, di 69 anni, èall'interno del suo. E' accaduto nel tardo pomeriggio in via Colombo, in...

enpaonlus : Attivista animalista uccisa in casa. Il compagno è stato fermato: è accusato di omicidio - Ettore_Rosato : “Credo molto nella vaccinazione. Unico modo per combattere questo nemico invisibile”. In Lombardia sono partite ogg… - Tg3web : Una donna aveva perso il lavoro come maestra d'asilo dopo che l'ex compagno aveva fatto girare in chat foto e video… - BiasiErika : Rosalinda ha fatto un percorso stupendo.Ha lavorato su sé stessa, è entrata impaurita ed esce una donna consapevole… - VerdeVerdissima : RT @Yon_Yonson71: Buonista un cazzo (cit.). Se insulti e auguri la morte ad una donna di 90 anni sopravvissuta al lager, per me puoi anche… -