Tanti auguri a Mauro Icardi, l’attaccante argentino compie 28 anni (Di venerdì 19 febbraio 2021) Mauro Icardi festeggia il compleanno. L’ex centravanti dell’Inter spegne 28 candeline. E’ nato a Rosario il 19 febbraio 1993. Il 19 febbraio 1993 Mauro Icardi nasce a Rosario, in Argentina. I genitori sono di origine piemontese e così Maurito è in possesso della doppia cittadinanza. Dall’Argentina alla Spagna All’età di nove anni, Mauro Icardi è costretto a trasferirsi con il resto della famiglia a Las Palmas, in Spagna, per sfuggire alla crisi economica argentina. In Europa inizia a giocare con il Vecindario, mettendo a segno qualcosa come 348 reti nel giro di sei anni. Successivamente chiede ai propri familiari di spostarsi in Catalogna, e così dal 2008, a soli quindici anni, entra nelle giovanili del Barcellona. Con i ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 19 febbraio 2021)festeggia il compleanno. L’ex centravanti dell’Inter spegne 28 candeline. E’ nato a Rosario il 19 febbraio 1993. Il 19 febbraio 1993nasce a Rosario, in Argentina. I genitori sono di origine piemontese e così Maurito è in possesso della doppia cittadinanza. Dall’Argentina alla Spagna All’età di noveè costretto a trasferirsi con il resto della famiglia a Las Palmas, in Spagna, per sfuggire alla crisi economica argentina. In Europa inizia a giocare con il Vecindario, mettendo a segno qualcosa come 348 reti nel giro di sei. Successivamente chiede ai propri familiari di spostarsi in Catalogna, e così dal 2008, a soli quindici, entra nelle giovanili del Barcellona. Con i ...

acmilan : Happy birthday to the first iconic ponytail, Roberto Baggio! ???? Tanti auguri al Divin Codino, oggi 54enne ????… - WeCinema : Incredibile e inimitabile: auguri a #JohnTravolta! Ha recitato in più di 50 film, ha lavorato con i grandi di Holly… - GoalItalia : ?? 'Il mio talento è stato frutto delle milioni di ore di calcio giocato per strada, dove impari di tutto' ?? 'Quand… - scarabocchio74 : @Marillacocchia Tanti auguri ?? - OresteBortoluz : RT @CarloMazzone795: Tanti auguri Robby! Tanti auguri ROBERTO BAGGIO! -