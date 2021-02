Stefano Tacconi chi è : Non mi resta molto da vivere

Stefano Tacconi, grande sportivo ed ex portiere della Nazionale, sta attraversando un periodo difficile. Parla con l'ospite Barbara D'Urso del suo spettacolo, della sua malattia e della sua voglia di vivere

Per ogni appassionato di calcio di lunga data il nome Stefano Tacconi significherà sicuramente qualcosa, visto che l'ex calciatore è da anni un professionista nel nostro campionato di calcio, vincendo anche la chiamata per la nazionale. A differenza di tanti altri colleghi, però, Tacconi non ha proseguito la sua carriera calcistica e lo ha perso di vista subito dopo il ritiro.

Stefano Tacconi ha iniziato a giocare a calcio come portiere da bambino, quando si è allenato con la Sambenedettese ha attirato l'attenzione di Avellino che ha deciso di acquistarlo, facendolo diventare il difensore da titolare e all'esordio in Serie A.

Dotato di atletismo e carattere, è sembrato alla Juventus il sostituto ideale di Dino Zoff. Ha giocato per la Juventus per 9 anni, diventando uno dei migliori portieri del campionato italiano e meritevole anche di essere convocato in Nazionale (era in rosa anche in Italia 90). Nel 1992 si trasferisce al Genoa dove chiude la carriera dopo due stagioni.

Stefano e l'amore per Laura

Laura Speranza è con l'ex portiere della Juventus Stefano Tacconi da oltre trent'anni. I due insieme hanno quattro figli: Andrea, Virginia, Alberto e Vittoria.

La coppia proveniva da circa 18 anni di convivenza quando hanno deciso di fare il grande passo nel matrimonio. Tacconi e Laura Speranza, infatti, si sono sposati solo nel maggio 2011 a Orta San Giulio, e il loro primogenito, allora 15enne, ha accompagnato la madre all'altare.

Il testimone è stato Daniel Ducruet (ex marito di Stefania di Monaco). Il matrimonio è stato un evento che ha tenuto decine di migliaia incollate alle pagine del gossip e per Stefano Tacconi quelle con Laura sono state il secondo matrimonio.





Invece ha parlato dei suoi quattro figli in un'intervista e ha spiegato le difficoltà di essere padre: "Quattro è tanto, è un sacrificio da parte mia e di mia moglie: due nuotatori competitivi, uno fa il portiere purtroppo". Poi un accenno al rapporto con la matrigna, che non avrebbe mai digerito del tutto la loro convivenza: "La mia matrigna mi odia perché l'ho portata via dal Trentino a vent'anni: dopo trent'anni e quattro nipoti, mi odia ancora" .

I suoi problemi attuali e di salute

Stefano ha deciso di lasciare il mondo del calcio dopo il suo ritiro. Dapprima ha tentato una carriera politica, correndo anche alle elezioni europee del 1999. In seguito, però, ha cambiato percorso laureandosi in chef e diventando imprenditore nel settore della ristorazione.

Stefano Tacconi da Barbara D'Urso commuove tutti rievocando un periodo delicato che sta attraversando "Non so quanto tempo devo vivere ..."

“Un anno e mezzo fa - ha spiegato - ho operato alla schiena, con due vertebre fratturate. Ho rischiato di essere lasciato su una sedia a rotelle. Non so quanto tempo mi resta da vivere, l'età avanza. Quest'anno ho perso tanti amici, come Paolo Rossi e Diego Armando Maradona. Ho quattro figli e ho sempre pensato alla mia famiglia, ora voglio riprendermi un po 'di vita e andare in Cina per un anno ad allenarmi. Mia moglie ha minacciato di divorziare da me se me ne andavo. Tuttavia, ho deciso ”.